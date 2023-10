Bojoval o titul. Štefan Rosina má sezónu euróskeho šampionátu GT2 za sebou

LE CASTELLET. Slovenský automobilový pretekár Štefan Rosina vo farbách nemeckého True Racing by Reiter Engineering obsadil v šesťdielnom európskom šampionáte vozidiel GT2 štvrté miesto.

"Dostali sme sa do ťažkej situácie, ale dali sme do toho všetko a bojovali sme až do konca," poznamenal Rosina, ktorý obsadil vo Francúzsku tretie a druhé miesto.

Slovenský pretekár dostal v prvých pretekoch päťsekundovú penalizáciu za porušenie traťových limitov v druhom sektore.

"Auto fungovalo veľmi dobre. Zo situácie na trati sa mi podarilo vyťažiť maximum a body za tretie miesto nás naďalej udržali v hre o titul," poznamenal Rosina.