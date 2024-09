Homola má pred záverečným podujatím pohodlný náskok, v Brne sa dostal na pódium

Do cieľa prišiel s viac než desaťsekundovým mankom na domáceho Adama Kouta, na druhej priečke sa umiestnil ďalší Čech Martin Kadlečík.

"Upevnil som si prvé miesto v celkovom hodnotení. Opäť sme dokázali, že vieme byť rýchli aj v rámci hodnotenia TCR Europe. V druhých pretekoch z toho bolo tretie miesto v EE a nejaké desiate celkovo. Nemal som vôbec tempo, šmýkalo to a niečo som stratil na štarte.

Musíme zistiť, prečo som tak strácal, ale myslím si, že sú to dobré body a pred posledným víkendom na Salzburgringu mám komfortný náskok. Verím, že to dotiahneme do úspešného konca a budem korunovaný ako majster," uviedol Homola.

Záver seriálu v Salzburgu je na programe cez víkend 21. a 22. septembra.

TCR Eastern Europe 2024