Hamilton reagoval na správy o odchode z Mercedesu, plánuje sa stretnúť so šéfom tímu

Sedemnásobný majster sveta po nedeľňajšej Veľkej cene Španielska uviedol, že v pondelok očakáva stretnutie so šéfom tímu Totom Wolffom.

Cieľom stajne Mercedes je ukončiť dominanciu Red Bullu a vrátiť sa na čelo konštruktérov.

Hamilton dúfa, že pokračujúci vývoj ich auta by sa mohol prejaviť v nasledujúcej sezóne. "To je to, kam musíme smerovať.

Max tento rok zrejme vyhrá, ale my sa musíme sústrediť na budúci rok a na to, aby sme boli schopní mu aspoň konkurovať.

Chcem pokračovať čo najdlhšie, ale chcem byť tam, kde je Verstappen. Zostávam sústredený, aby som sa tam dostal," dodal Hamilton, ktorého súčasný kontrakt vyprší tento rok.