MotoGP má nového majstra sveta. Bagnaia síce vyhral preteky, no víťazný hetrik nezavŕšil

Jazdca tímu Prima Pramac Racing na Ducati potom síce predbehol krajan Marc Marquez (Gresini Racing), ale až do konca pretekov sa udržal na pódiu.

Martinovi stačilo skončiť aj na 9. mieste a mal by istotu titulu. Hneď po štarte sa však posunul zo štvrtej na druhú priečku.

"Je absolútne úžasné počuť moje meno ako majstra sveta. Neviem, čo mám povedať. Je to absolútny šok. Je to pre celú moju rodinu a pre môj tím. V posledných kolách som takmer ani nemohol jazdiť.

Ak mám byť úprimný, trochu som sa rozplakal, bolo to také emotívne. Chcem sa poďakovať všetkým svojim ľuďom. Bola to dlhá cesta, počas ktorej som mal aj zranenia, ale ďakujem všetkým ľuďom a fanúšikom. To je aj pre Valenciu.

V tejto chvíli je dôležité žiť tento moment a len si ho poriadne užiť. Dúfam, že sa budeme naďalej zlepšovať," uviedol v prvom rozhovore po pretekoch.

Dvadsaťšesťročný Martin si tak vylepšil svoje minuloročné maximum, keď bol celkovo druhý za Bagnaiom. Po štyroch rokoch sa tak opäť teší z titulu pretekár zo Španielska.

Talian dosiahol svoje jedenáste víťazstvo v ročníku oproti trom svojho najväčšieho rivala, ale aj tak to nestačilo. V Barcelone potvrdil prvú priečku po kvalifikácii, druhý skončil Marc Marquez. Bagnaia v sobotu uspel aj v šprinte.