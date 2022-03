Hamilton si nebol istý čo i len bodom. Red Bull podľa Verstappena víťazstvo nakoplo

Pilot „červených býkov“ zamieril do boxov. Nehoda Kanaďana Nicholasa Latifiho (Williams) počas jeho zastavenia mu spôsobila komplikácie. Ostatní využili fakt, že zastávka počas neutrálnej fázy trvá kratšie a pred Péreza sa dostali Leclerc s Verstappenom a Sainzom

Spolu so svojim stratégom sa nechali nachytať na vysielačkovej komunikácii medzi Charlesom Leclercom a Ferrari, v ktorej sa Scuderia dohadovala na undercute.

O víťazstvo sa v závere popasovali Leclerc s Verstappenom. Dvadsaťštyriročný Verstappen rozhodol o premiérovom víťazstve v sezóne tri kolá pred koncom, keď vďaka systému DRS predbehol Leclerca na cieľovej rovinke a potom už vedenie udržal.



"Boli to naozaj ťažké, ale pekné preteky. Tvrdo sme vpredu bojovali. Ferrari bolo rýchle v zákrutách, my zase na rovinkách. Ku koncu sa už pneumatiky rýchlo opotrebovávali, ale bolo vidieť, že máme lepšie tempo a snažili sme sa to využiť. Som rád, že sme týmto konečne "nakopli" sezónu,“ citoval oficiálny web súťaže Verstappena.