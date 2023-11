Nezastaviteľný Verstappen a skvelý Leclerc. Las Vegas ponúklo veľkú šou

Max Verstappen, víťaz: "Dnes som absolvoval viacero súbojov, bola to zábava. Škoda incidentu s Georgeom (Russellom), no našťastie to nebolo nič vážne, hoci ovládanie monopostu už potom nebolo ideálne. Užil som si tieto preteky a dúfam, že aj fanúšikovia. Rád si to zopakujem aj o rok. Dnes sa viackrát potvrdil efekt systému DRS."

Charles Leclerc, 2. miesto: "Veľmi som si užil dnešné pretekanie. Ospravedlňujem sa našim fanúšikom za 2. miesto, ale je to maximum, čo sme dnes mohli dosiahnuť. Boli sme silní, mali sme rýchlosť a musíme byť spokojní s druhým miestom."

Sergio Perez, 3. miesto: "Po úvodnej kolízii som mal poškodený monopost. Potom som predbiehal jedného pretekára za druhým a pomohlo mi aj safety car. V závere som mal náskok pred Leclercom, no jednoducho som nečakal jeho manéver."

zdroj: Sport 2