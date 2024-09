Verstappen: Ak nebudem môcť byť sám sebou, s F1 skončím skôr, ako sa čakalo

SINGAPUR. Max Verstappen naznačil, že by mohol skončiť s formulou 1 skôr, ako sa očakávalo, ak by mu riadiaci orgán tohto športu zabránil baviť sa a byť sám sebou.

Je to naozaj únavné. Samozrejme, je skvelé mať úspechy a vyhrávať preteky, ale keď to všetko dosiahnete, vyhráte šampionát a preteky, potom sa chcete aj jednoducho dobre baviť," povedal.

"Ak sa musíte zaoberať všetkými takýmito hlúposťami, pre mňa to nie je spôsob, ako pokračovať v športe, to je isté," povedal 26-ročný jazdec.

Na otázku, či by FIA mohla ustúpiť, ak by sa dozvedela, že riskuje vytlačenie niekoľkonásobného majstra sveta zo športu, Verstappen pochyboval, že by to brali veľmi vážne.

"Pre mňa, samozrejme, v istom momente, keď je toho dosť, je toho dosť. A uvidíme. Teda, ako som povedal, preteky budú pokračovať," dodal.

"F1 bude pokračovať aj bezo mňa. Nie je to problém. Ale nie je to problém ani pre mňa." Verstappen povedal, že má pocit, že mu bolo zabránené byť autentický.