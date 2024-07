Hamilton dosiahol už 200. pódium. Súboj s Verstappenom bol pritiahnutý za vlasy, zhodnotil

Verstappen ťažko niesol to, že skončil až na 5. mieste. Cez vysielačku sa dokonca hádal so svojím tímom, pričom sa mu nepáčila zvolená stratégia, výber pneumatík a tiež načasovanie zastávok v boxoch.

„Frustrovalo ma to, pretože chcem, aby to bolo lepšie. Nemyslím si, že sme boli dostatočne rýchli. Bohužiaľ, jednoducho sme nemali tempo a stratégia nám nefungovala. Musím sa obzrieť späť na to, čo sa stalo pri Lewisovi. Odhodlal som sa k manévru a nemyslím si, že som zabrzdil príliš neskoro, no zrazili sme sa,“ skonštatoval Verstappen.