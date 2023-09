Massa tvrdí, že bol okradnutý o titul a obráti sa na súd: Som šampión a cítim to tak

Massa v rozhovore pre agentúru AP uviedol, že dal Medzinárodnej automobilovej federácii (FIA) a vedeniu F1 do budúceho týždňa čas, aby odpovedali na jeho list.

SAO PAULO. Bývalý pretekár motoristickej formuly 1 Felipe Massa tvrdí, že v sezóne 2008 bol „okradnutý“ o titul majstra sveta a je pripravený zatiahnuť F1 do súdneho procesu.

Brazílčan dodal, že je na 100 percent pripravený postúpiť prípad na súd, ak dovtedy nedostane žiadnu odpoveď.

Massa: Cítim, že mám titul

„Skutočne verím tomu, že dokážeme spravodlivosť, a že to, čo sa stalo, nebolo správne. Som šampión a cítim to tak. Cítim, že mám titul. Šestnásty šampión formuly 1 pre Ferrari. V tej sezóne sme ukázali, že sme si to zaslúžili,“ vraví Massa.

Jeho tvrdenie sa opiera o neslávne známu haváriu v Singapure v roku 2008. Tím Renault zinscenoval nehodu svojho vtedajšieho pilota Nelsona Piqueta ml.