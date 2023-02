FIA upravila pravidlá pre politické komentáre. Sme znepokojení, reaguje Albon

Vieme, že politika a postoje sú citlivé oblasti, ale od FIA potrebujeme mať jasno v tom, čo sa nám snaží povedať. Z osobnej stránky je to mätúce. Sme veľmi za iniciatívu We Race as One no zdá sa, že FIA sa od toho vzďaľuje."

Podľa Albona jazdci potrebujú otvorený dialóg o tom, o čo sa FIA snaží: "Ale musíme byť schopní do určitej miery hovoriť slobodne. Veľa ľudí sa na nás pozerá ako na ľudí, ktorí hovoria o problémoch na celom svete a ja cítim, že je to naša zodpovednosť."

Dvadsaťšesťročný Albon sa pripravuje na svoju štvrtú sezónu v F1 a druhú s britským tímom Williams. Bývalý pilot Red Bullu bodoval v minulej sezóne iba trikrát.