Vladov roh: Systém ‘Lucky Looser‘ Oktagon Gamechangeru je vskutku zvláštny

Pred nami je to najlepšie, čo sme si mohli želať, keď z úvodnej šestnástky bojovníkov sa do semifinále prebojovala štvorica najlepších.

Diváci si v hlasovaní vybrali Krištofiča a Surdu, ktorý tesne predstihol Siwieca. Krištofič nakoniec do bojov zasiahnuť nemohol a tak Oktagon logicky povolal do služby Siwieca. Ten sa na turnaji Oktagon 44 predviedol v parádnom svetle, keď zdolal favorizovaného Johna Hathawaya.

Po prvom kole to bolo každému jasné. Diváci v hlasovaní rozhodli, ktorí dvaja bojovníci postúpia ako lucky looseri do rezervných súbojov a potencionálne si tak mohli zabezpečiť návrat do pyramídy.

Čiže, máme to chápať tak, že rezervné zápasy neboli rezervné pre prípad zranenia, ale v podstate to boli zápasy o postup do ďalšieho hlasovania o lucky loosera? Kvalifikácia do 2. skupiny lucky looser?

V druhom hlasovaní vyhral jednoznačne Jungwirth a na druhom mieste sa ocitol Grabinski, ktorý predstihol chudáka Siwieca. Gogoladze sa aj napriek výhre ocitol na poslednom mieste a čo bude s oboma bojovníkmi nevedno.

Promotéri totiž oznámili, že nemeckí bojovníci dostanú súperov a bodka. Nie, že to budú súperi Siwiec a Gogoladze, ktorí absolvovali rezervný zápas, ale proste nejakí súperi.