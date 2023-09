Násilníci hláste sa, RFA vám dá druhú šancu! (komentár)

„Keby som si podľa mojich informácií, čo mám k dispozícii, myslel, že Mawar dostane nejaký trest, tak by sme to takto neriešili.“

Tento výrok poukazuje na to, že RFA vie o niečom, o čom my ostatní nevieme. O čo ide sa ale od promotéra nedozvieme, môžeme sa iba domnievať.

Na jednej strane tu máme dôkazy, kde profesionálny bojovník so smiechom a nadávkami fackuje bezvládne telo, video, ako dievčina uteká od Růžičku, lebo ju chce zmlátiť a do tretice tu máme svedectvo ľudí, ako Ružička navádza svoju priateľku, aby fyzicky napadla iné osoby.

Už od prvej chvíle po vydaní vlastného videa sa verejnosť dožaduje vysvetlenia. Bolo to ešte pred tým, ako sa o prípad začala zaujímať polícia. Odpoveď bola, neverte bulváru, sú to krysy.

Samozrejme, že môže povedať, ako to je, samozrejme, že mu v tom nič nebráni. Len ono to je ťažko prebiť hocakou verziou príbehu to, čo sme videli na videu.

„Bojové športy často dávajú športovcom druhé šance a my ju Mawarovi dáme.“

No, to je pravda, bojové športy dávajú druhé šance. Ale je to poväčšine v prípadoch, keď sa nájde dopingový hriešnik, chalan prestúpi do konkurenčnej ligy a potom sa chce vrátiť späť a podobne.

Dať druhú šancu človeku, ktorý je práve v tejto chvíli čerstvo vyšetrovaný za závažné násilné skutky, to nie je druhá šanca, to je odkaz, že nech sa stane čokoľvek, ste u nás vítaní.

„Veríme, že sa teraz ukáže ako profesionálny športovec.“

Ujasnime si to. V civilizovanom svete profesionálny športovec nereprezentuje seba iba v klietke alebo na ihrisku, ale ide svojim správaním príkladom aj v súkromnom živote.

Po tom, čo sme videli na niekoľkých videách, ako Růžička napríklad hovorí, že chlapovi poskáče po hlave a podobne, nebude tento človek už nikdy profesionál. A môžeme si nahovárať, čo chceme.