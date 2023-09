Ak by to nebolo v Považskej, do zápasu by nešiel. Ďatelinka má nového súpera

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Slovenský bojovník Milan Ďatelinka bude čeliť na podujatí RFA 12 novému súperovi.

Chorváta Ivana Vladimira nahradil len dva dni pred konaním zápasu Španiel Cristian Corujo, s ktorým si po novom Ďatelinka zmeria sily.

"Milanové prvé slová boli, že pokiaľ by to nebolo v Považskej, tak by asi do tohto zápasu ani nešiel…Ale je to bojovník a my budeme veriť, že ho táto zmena súpera a váhy na poslednú chvíľu nerozladí a doručí skvelý výkon na domácej pôde.

Cristian Corujo má podobnú situáciu ako Milan a víťazstvo potrebuje ako soľ. Je odhodlaný poraziť Milana na jeho domácej pôde a tým si aj zabezpečiť kontrakt v RFA," uviedla organizácia na sociálnych sieťach.