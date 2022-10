RFA 4: Šialený zápas s bláznivým priebehom. Možný súpera knokautoval

Zhruba desať sekúnd stačilo Kamilovi Mindovi na to, aby zobral Tomáša Možného na zem. Zdalo sa, že to bol začiatok rýchleho konca, ale opak bol pravdou.

Minda sa vzchopil a poslal úderom Možného tvrdo k zemi. Rozhodca skoro duel ukončil. Poliak sa následne dostal do pozície full mount a pokúšal sa súboj rozhodnúť. Možný však vydržal až do konca prvého kola.

2. kolo

Po úvodných výmenách dostal Minda Možného na pletivo, kde ho Slovák zasiahol do slabín a zápas bol prerušený.

Po reštarte súboja zaznamenal Poliak takedown, z ktorého vyťažil pár úderov, no Možný sa opäť z nepríjemnej pozície dostal.

Naskočené koleno, predná, zadná a Minda bol na zemi. Salva úderov a je po zápase!

Výsledok: Tomáš Možný zdolal Kamila Mindu na TKO v druhom kole.

Slova víťaza:

Bola to katastrofa, nie je to také jednoduché, keď neovládam tie techniky. Dnes som sa prišiel pobiť. Chceli by ste ma ešte vidieť v MMA? Tak ideme do toho.

Nevedel som sa do zápasu nabudiť, ale publikum ma nabudilo. Pred súbojom som mal horúčky a rozmýšľal som nad jeho zrušením. S horúčkou som musel ísť ešte do sauny a zhodiť štyri kilá pred vážením.