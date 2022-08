Tóthov nástupca Úradník: Na súde ani v chôdzi nevyhráte bez dôkladnej prípravy

Vyštudoval právo, ale živí ho atletika. Presnejšie – chôdza. MIROSLAV ÚRADNÍK so smiechom vraví, že od svojho vzoru, Mateja Tótha, je zatiaľ lepší len v konzumovaní sladkostí.

Robí však všetko pre to, aby sa mu v budúcnosti vyrovnal aj na chodeckých okruhoch. Malý pitbul, ako ho nazval bývalý kouč Roman Benčík, zvládol prvý rok v pozícii lídra slovenskej chodeckej reprezentácie na jednotku. Opäť platilo, že ak sa raz do niečoho zahryzne, už to nepustí.

Čo ste si pomysleli, keď sa pred marcovými MS tímov v Ománe prvý raz objavilo v médiách, že po ukončení kariéry Maťa Tótha a materskej pauze Mariky Katerinka Czakovej budete lídrom chodeckej reprezentácie?