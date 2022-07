Slováci v chôdzi na MS nesklamali. Úradník atakoval Tóthov slovenský rekord

Zverenec trénerov Martina Pupiša a Ľuboša Machníka vo VŠC Dukla šliapal od začiatku rozumne a rovnomerne, všetkých sedem 5-kilometrových úsekov v rozmedzí 26 sekúnd (21:39 – 21:27 – 21:26 – 21:32 – 21:37 – 21:44 – 21:51). Postupne sa z 30. priečky na 5. km pretlačil na 21. v cieli a len sekunda mu chýbala, aby bol 20. pred Juhoafričanom Snymanom.

Úradník, vyštudovaný právnik, si v Eugene zlepšil osobák 2:33:49 h z apríla v Dudinciach o 2:33 min! Za senzačným víťazom poslednej päťdesiatky v histórii OH v Sappore Dawidom Tomalom z Poľska zaostal iba o 29 sekúnd.

Miroslav Úradník: „Boli to veľmi rýchle preteky, od začiatku sa išlo svižne. Našiel som si skupinku, ktorá šliapala v pre mňa ideálnom tempe 4:15 – 4:20 min na kilometer. Od 25. kilometra sa začalo enormne zrýchľovať, no ja som ďalej išiel svoje tempo, aby ma to nezabilo. Celý čas som počúval svoje telo. Teším sa z osobáku: keby mi niekto pred štartom povedal, že pôjdem na úrovni 2:31 h, neveril by som mu. Zvolili sme dobrú taktiku. Keby som skončil v prvej dvadsiatke, môj výkon by bol úplne dokonalý.“