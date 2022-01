Štrbák je doma z nemocnice. Bojovník prehovoril po prvý raz od infarktu

BRATISLAVA. Miroslav Štrbák bol prepustený z nemocnice.

Jeden z najlepších slovenských bojovníkov bojoval o život po tom, čo na tréningu v bratislavskom klube Octagon Fighting Academy dostal infarkt počas precvičovania techník.

Následne ho vo vážnom stave previezli do nemocnice, kde ho lekári uviedli do umelého spánku. Prvé vyhlásenia od brata Jozefa boli opatrné, no dobré správy začali pribúdať.

V súčasnosti sa už zotavuje doma.