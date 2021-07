Najdrahší prestup v histórii Spartaka Trnava, v tíme zostáva účastník EURO 2020

To sa podarilo a hráč podpísal so Spartakom zmluvu na tri roky.

Ristovski bol v jarnej časti uplynulej sezóny v Trnave na hosťovaní, v dvanástich zápasoch strelil päť gólov. Po EURO 2020 sa vrátil do Rijeky, no vedenie slovenského klubu už dávnejšie avizovalo snahu o jeho vykúpenie zo zmluvy.

"Milan chcel veľmi prísť k nám a my sme stáli o jeho služby. Nešli sme do neznámeho, bol to overený hráč, a preto sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme ho získali. Rokovania s jeho klubom boli náročné, no napokon sme dospeli k dohode.

Nechcem konkretizovať sumu, ale môžem potvrdiť, že je to najdrahší prestup v histórii klubu. Trvalo to trocha dlhšie, ale sme veľmi šťastní, že sa to podarilo. Verím, že sa nám podarí postúpiť cez Mostu a pomôže nám už v dvojzápase so Sepsi," povedal riaditeľ klubu Milan Cuninka.