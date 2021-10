Legendárny útočník NHL zvedie najťažšiu bitku života. Má rakovinu

"Žiaľ, musím odísť z obrazoviek na povinnú prestávku. Je to nevyhnutná zastávka, počas ktorej sa musím podrobiť liečbe rakoviny pľúc. Zatiaľ je to 0:1, ale ešte som nepovedal posledné slovo," odkázal 64-ročný Bossy.

NEW YORK. Legendárny kanadský hokejista Mike Bossy má rakovinu. Oznámil to v otvorenom liste po tom, čo odstúpil z pozície hokejového analytika v televízii TVA.

"Uisťujem vás, že mám v úmysle bojovať so všetkým odhodlaním a horlivosťou, s ktorom ste ma videli na ľade. Je to to isté odhodlanie, ktoré mi pomohlo splniť si sny a posunulo ma na vrchol nášho športu. Bitka, ktorá ma čaká, nebude jednoduchá. Dám do toho sto percent s cieľom čoskoro sa s vami (divákmi) stretnúť. Ste moja motivácia ísť do toho.