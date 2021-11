Shiffrinová na Slovensku nezniesla prehru. V Killingtone zatiaľ len víťazí

BRATISLAVA. Bola frustrovaná a nahnevaná. Akoby nedokázala zniesť, že nezvíťazila. Chybu nehľadala v sebe, ale u ostatných.

„Petra je dosť dobrá lyžiarka na to, aby vyhrala preteky sama. Nepotrebuje takéto neprofesionálne správanie. Ja to neovplyvním, ona to neovplyvní, ale niekto si povie – je vo vedení, skúsme niečo,“ vravela Mikaela Shiffrinová po obrovskom slalome v Jasnej.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v ňom zvíťazila, Američanka Shiffrinová skončila tretia. Podľa nej za to mohli organizátori, ktorí pre jej druhou jazdou dlho opravovali poškodenú bránku.