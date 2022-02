Michal Martínek oznámil dátum svadby. Medové týždne? Nie, radšej zápas

Na medové týždne nás potom čaká Minsk, kde prebehne zápas. To je svadba podľa nášho gusta. Žiadne more, ale bitka, žiadne prechádzky po pláži a skvelé jedlo, ale baklava a boršč.

Súboj hneď po svadbe

Súper ani presný dátum zápasu Michala Martínka ešte nie je verejnosti známy, no všetko nasvedčuje tomu, že by mohol vstúpiť do klietky v apríli.

Ako potencionálni protivníci sa ponúkajú Dmitry Poberezhets a Ruslan Magomedov, ktorí sú v rebríčku ťažkej váhy organizácie ACA tesne pred desiatym "Blackbeardom", na ôsmom, respektíve deviatom mieste.

Český bojovník momentálne neprežíva najšťastnejšie zápasové obdobie, keď strieda výhry s prehrami.

Naposledy podľahol Estóncovi Denisovi Smoldarevovi v novembri minulého roka už v prvej minúte. Predtým sa mu podarilo zdolať tesne na body Tomasa Pakutinskasa.