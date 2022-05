Handzuš verí v strelecké prebudenie Tatara. Presilovky musíme zjednodušiť

Každý zápas je iný, inak sa vyvíja. Čo sa týka stretnutia proti Švajčiarsku, bolo to pre nás jedno z horších vystúpení na turnaji. Celkovo sme však na turnaji ukázali viacero dobrých momentov, hoci sme prehrali. Štýl, ktorým sa na turnaji prezentujeme, sa mi páči. Zároveň však platí, že stále je čo zlepšovať. Myslím si, že na hodnotenie je ešte príliš skoro. Hodnotiť budeme na konci turnaja.

Čo je zatiaľ najväčšou zbraňou Slovákov a kde by mali pridať?

Hráme aktívny a rýchly hokej a máme dobrých brankárov, ktorí nás v ťažkých momentoch vedia podržať. Aj vďaka týmto faktorom sa súperom proti nám musí hrať ťažko. Pridať musíme v defenzíve, kde nám to škrípe, mali by sme hrať jednoduchšie. Súperi nám dávajú lacné góly. To isté platí aj o ofenzíve, kým strelíme gól, veľmi sa naň narobíme.

Ktorí z hráčov vás zatiaľ herne najviac presvedčili, od koho ste naopak očakávali viac?