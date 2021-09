V jednom zápase dal 7 gólov. Bude o nás vedieť celé Slovensko, tešil sa prezident klubu

Podľa Baschieru, na čo Dzurovčin siahol, to skončilo v sieti. „Radosť pozerať na jeho gólový koncert. Snáď mu to takto bude padať aj ďalej,“ doplnil.

„Začalo mu to sypať, čo nás nesmierne teší. Aby dal niekto za náš klub sedem gólov v jednom zápase, to som ešte nezažil. Michal je výborný záložník aj útočník,“ nešetril slovami chváli prezident klubu.

Sedem gólov v jednom stretnutí ešte nikdy v živote nestrelil. „Nič podobné sa mi nikdy nepodarilo. Od chalanov som už dostal pripomienky, že za to musím niečo doniesť do šatne,“ pousmial sa.

V Dlhom Klčove máme vynikajúce podmienky, krásny štadión. Bola by preto škoda, ak by tu futbal skončil,“ uviedol Baschiera.

„Bola by to obrovská odmena pre verných fanúšikov. To je ale ešte dlhá cesta, teraz je prioritou mládež. Dali sme dokopy tímy U11, U15 a máme i dorast. Cieľom je zapracovať odchovancov do A mužstva,“ prezradil s tým, že v Dlhom Klčove chcú hrať s čisto vlastnými odchovancami.

Veľký víkendový šláger

Cez víkend čaká Dlhé Klčovo šláger kola proti druhému tímu ŠK Sačurov. Ten má síce o bod menej, no i o zápas.

Sačurov zatiaľ nedostal gól a má impozantné skóre 33:0.

„Bude to veľký zápas, na ktorý sa chystá množstvo ľudí. Ide o stretnutie so susednou dedinou, preto bude mať i náboj derby.

Súper sa netají ambíciami vrátiť sa do piatej ligy, no my mu to rozhodne skomplikujeme,“ uzavrel Baschiera.