Extrémistické gesto mu neprešlo bez povšimnutia. Turecký futbalista bol suspendovaný

"Symboly tureckých pravicových extrémistov nemajú na našich štadiónoch miesto," uviedla nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v príspevku na sociálnej sieti X.

Následne UEFA začala disciplinárne konanie voči tureckému hráčovi.

Správu priniesol nemecký denník Bild, že hráč bude mať za toto gesto zákaz činnosti na dva zápasy, ale neuviedol zdroj svojho tvrdenia.

Turecko sa v sobotu stretne s Holandskom vo štvrťfinále na berlínskom Olympiastadione, na ktorom by sa mal zúčastniť aj turecký prezident Tayyip Erdogan.

Demiral po zápase povedal novinárom, že toto gesto plánoval.

"Mal som na mysli oslavu toho, že som Turek. Urobil som to (gesto). Som veľmi hrdý na to, že som Turek, po strelení gólu som to cítil do špiku kostí, preto som chcel urobiť niečo také," povedal po zápase.