Dubovská: Mrzí ma, že sme s Magonim ešte nedosiahli lepší výsledok

Zverenkyňa Livia Magoniho nie je zdravotne úplne v poriadku a v predchádzajúcich pretekoch v Lienzi nepostúpila do druhého kola. V slovinskom stredisku však už opäť bodovala.

Česká lyžiarka so slovenskými koreňmi MARTINA DUBOVSKÁ obsadila v slalomových pretekoch v Kranjskej Gore 21. miesto.

V nájazde do roviny som urobila chybu, ktorá ma trochu spomalila. V spodnej časti som sa snažila iba ísť. Nebola to ideálna jazda. Tréner mi povedal, že mám ísť iba dole kopcom, tak som sa snažila ísť iba dole. V závere som nemala ideálne sily.

V druhom kole ste si úvodnú pasáž postrážili. Chyba však prišla v inej časti, kde ste takmer zastavili.

Áno, po chybe som mala pocit, že na trati stojím. Trochu ma to hnevá, pretože som sa do druhého kola pustila bojovne. Už s tým však nič neurobím. Opäť mi v závere chýbali sily a už to nebolo ideálne.

Ako bola pripravená zjazdovka?

Nebolo to ideálne, ale vzhľadom na to, aké sú podmienky, je to dobré. V prvom kole vedeli dievčatá s vyššími číslami zájsť lepšie časy.