Bronz z MS ho prekvapil. Moja pozícia v tíme sa môže zmeniť, vraví Svrček

Pripomenul sa až pred dvomi týždňami na MS v Glasgowe. Stále len 20-ročný Martin Svrček si vybojoval bronzovú medailu v pretekoch do 23 rokov.

Odkedy Svrček pôsobí v elitnej cyklistike, nenaznačil, že by na medailu mohol čo i len pomýšľať. Musel síce na pretekoch plniť najmä tímové úlohy, no viackrát preteky nedokončil.

Obdivuhodné je však to, ako si ju vybojoval. Na náročnej trati bol v závere pretekov ako dravec. Bol aktívny, velil do útoku a jazdil stále s veľkým nasadením. Ukázal veľký potenciál. Svojim výkonom mnohých prekvapil.

Na Brabantskom šípe ho museli po páde ošetrovať v sanitke. Po klasikách mal dlhšie voľno pre problémy, ktoré nechcel Svrček rozoberať.

„Začiatok sezóny som nemal úplne najlepší. Mal som aj isté zdravotne problémy a k tomu sa pridali aj pády na pretekoch, ale dúfam, že to mám za sebou. Ak by mi koncom mája niekto vravel, že budem mať z majstrovstiev sveta bronz, tak by som mu neveril,“ hovorí Svrček.

Priznáva, že po náročnejšom období si potreboval dokázať, že na to má. Výsledkom ale aj spôsobom, akým ho vybojoval, potvrdil, že je v jednom z najsilnejších WoldTour tímov právom.

„Chcel som dokázať, že talent a výkonnosť som po slabšom období nestratil. Medailu ocenili aj v tíme.

Chalani aj športoví riaditelia sa z toho tešili. Vychválili ma a blahoželali mi. Páčilo sa im, ako agresívne som jazdil,“ opisuje Svrček.