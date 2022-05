Fehérváry chce veľmi prísť, potvrdil Haščák. Kedy sa pripojí k tímu?

„Samozrejme, že náš tím Martina potrebuje, ale či to bude už v pondelkovom zápase, to ťažko povedať. Záleží, ako sa budú vyvíjať veci okolo letenky, poistky či ďalších vecí,“ pokračoval manažér reprezentácie.

Podľa Haščáka by však Fehérváry prišiel do tímu ako opora: „Chceli sme ho už na olympijskú kvalifikáciu, ale tam pre zranenie nemohol nastúpiť. Je to hráč, ktorý hrá prvú obrannú formáciu vo Washingtone a do budúcnosti je to rozhodne najnádejnejší slovenský obranca. Budeme s ním počítať ako s lídrom.“