Slovan čaká derby. O titule sa ešte teraz nerozhodne, tvrdí expert

Myslím si, že podobne to vnímajú aj hráči Slovana. Je to priamy súboj o titul, aj keď sa mužstvá stretnú ešte dvakrát aj v nadstavbe. Vždy sa hrá len o tri body, ale víťazstvo v takom stretnutí môže veľa znamenať.

Je to bojovník, vie ísť tvrdo do súboja, a, samozrejme, je výborný futbalovo. Môže trafiť aj z priameho kopu, je to jedna z jeho silných stránok, videli sme to aj na jeseň. Ale podľa mňa pre mužstvo najviac znamená práve jeho bojovnosť, vie si spoluhráčov strhnúť.

Silný je aj Dávid Strelec, hoci proti Seredi nehral pre svalové problémy. Jeho prednosťou je, že je gólový, má veľkú percentuálnu úspešnosť pri premieňaní šancí. Keď sa dostane do príležitostí, tak ich dokáže vzorovo vyriešiť.

Možno nie je pre divákov taký zaujímavý, aby ho bolo vidieť, koľko povyhráva súbojov a obehá, ale keď sa dostane do šance, tak sa to veľakrát skončí gólom.

Najväčšou udalosťou prestupového obdobia v Slovane bolo, že brankár Dominik Greif ostal v klube. Čo hovoríte na jeho jarné výkony?

To, čo sa udialo, určite poznačilo jeho psychiku, ale nie jeho výkony. Slovan pustí súperov do mála šancí, maximálne do jednej či dvoch, a Dominik to chytí. Potvrdil to aj v jarných zápasoch. Stále si drží vysoký štandard, to sa nezmenilo ani po tých udalostiach.

Hoci ako futbalista si viem predstaviť, že to nebolo ľahké. Bol už nastavený tak, že odíde na Malorku, no nakoniec sa z toho zišlo. Musel znovu nájsť motiváciu. Klobúk dole, že ho to výkonnostne nepoznačilo.