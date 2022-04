Real hraničí so šialenstvom. Nikto na svete ho nevie zabiť

Viac ako desaťročie bol útočník Realu Madrid Karim Benzema v tieni spomínanej dvojice, ale to už neplatí.

„Benzema drží stále Real pri živote,“ napísal denník AS.

Futbalisti Manchester City v prvom semifinále Ligy majstrov doma zdolali Real Madrid 4:3. A dvoma gólmi opäť zažiaril Benzema.

„Súper bol jasne lepší, ale Realu sa podaril zázrak,“ napísal Jose Maria Rodriguez z denníka Marca.

Je ako Rocky

„Ako je to možné? Majú totiž útočníka, ktorý dokáže v maximálne náročných momentoch streliť dva góly. A to s genialitou hraničiacou so šialenstvom,“ dodal Rodriguez.

Novinár z denníka AS Tomás Roncero ospevoval: „Real Madrid je ako Rocky, vždy vstane. Sme nesmrteľní. Máme Benzemu.“

Francúzsky útočník v službách Realu zatínal päsť pravej ruky, ktorú mal spevnenú bielym obväzom.

Od januára 2019 chráni jeho zlomený malíček. Je v tom záhada.