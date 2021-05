Manchester City - Chelsea: ONLINE z finále Ligy majstrov

Sterlingovu prudkú strelu z hranice pokutového územia zasiahol pri snahe o blok do ruky v šestnástke Chelsea Jamesa, hlavný rozhodca ale ukázal, že sa lopta odrazila do ruky od hrude. Verdikt hlavného rozhodcu následne potvrdil i VAR.

Po prvom polčase sú k víťazstvu v Lige majstrov bližšie hráči londýnskeho tímu. Aj keď mal Manchester City loptu o niečo častejšie na kopačkách a vstúpil aktívnejšie do zápasu, tak sa, i vďaka výborným zákrokom obrancov Chelsea, k ohrozeniu brankára Mendyho nedostali. Londýnčania boli pri prechode do útoku rýchlejší, kreatívnejší a aj keď ani oni nemali veľké množstvo gólových príležitostí, tak sa dokázali presadiť zásluhou Kaia Havertza. Pred druhým polčasom tak musí Pep Guardiola a jeho tím vymyslieť, ako zareaguje na tento vývoj. Štatistiky po 1. polčase: Držanie lopty: 53 % : 47 % Strely na bránku: 1:2 Strely mimo: 0:2 Rohy: 1:1 Ofsajdy: 1:2 Fauly: 7:6

Chelsea dala gól! Chelsea otvára skóre! Mount krásnou kolmicou zo stredu poľa medzi obrancov Manchesteru City vyslal do samostatného úniku KAIA HAVERTZA. Ten si loptu posunul kľučkou pred pokutovým územím City i trochu so šťastím okolo vybiehajúceho brankára Edersona, ktorý loptu mimo vlastnej šestnástky zasiahol rukou, a následne už bez problémov poslal loptu do prázdnej brány.

Chelsea dala gól! Chelsea otvára skóre! Mount krásnou kolmicou zo stredu poľa medzi obrancov Manchesteru City vyslal do samostatného úniku KAIA HAVERTZA. Ten si loptu posunul kľučkou pred pokutovým územím City i trochu so šťastím okolo vybiehajúceho brankára Edersona, ktorý loptu mimo vlastnej šestnástky zasiahol rukou, a následne už bez problémov poslal loptu do prázdnej brány.

Chelsea sa prekombinovala na útočnú polovicu, kde sa snaží ďalším útokom plným krátkych prihrávok dostať do blízkosti pokutového územia. Zatiaľ sa jej to nedarí.

De Bruyne výbornou prihrávkou do šestnástky našiel rozbehnutého Fodena, ktorého strelu zablokoval skvelým obranným sklzom Rüdiger. Loptu si potom stiahol zo vzduchu do rukavíc gólman Chelsea Mendy.

Werner si potom sám nabehol na kolmicu do šestnástky a jeho strela z ľavej strany bola zrazená na rohový kop. Center z neho poslal do pokutového územia Manchesteru City James, gólman Ederson však jeho center bez väčších problémov chytil.

Mount prenikol z ľavej strany do šestnástky Chelsea a prihrávkou do jej stredu prihrával na Tima Wernera. Ten dostal loptu trochu „pod nohy“ a pravačkou ju slabou strelou po zemi poslal k brankárovi Edersonovi.

Mount prenikol z ľavej strany do šestnástky Chelsea a prihrávkou do jej stredu prihrával na Tima Wernera. Ten dostal loptu trochu „pod nohy" a pravačkou ju slabou strelou po zemi poslal k brankárovi Edersonovi.

James prišiel pred vlastnou šestnástkou o loptu a Chelsea sa musela bleskurýchlo zoradiť do obrannej formácie. Podarilo sa jej to a opäť tak sledujeme postupný útok hráčov Manchesteru City.

Úvodné zostavy: Manchester City: Ederson – Walker, Rúben Dias, Stones, Zinčenko – De Bruyne (C), Gündoğan, B. Silva – Foden, Sterling, Mahrez. Náhradníci: Carson, Steffen – N. Aké, Laporte, Cancelo, García, B. Mendy, Rodri, Fernandinho, Jesus, Agüero, F. Torres. Chelsea FC: E. Mendy – R. James, Silva, Rüdiger – Azpilicueta (C), Kanté, Jorginho, Chilwell – Mount, Werner, Havertz. Náhradníci: Arrizabalaga, Caballero – M. Alonso, Christensen, K. Zouma, Emerson, Pulisic, Kovačić, Hudson-Odoi, Zyech, Gilmour, Giroud. Rozhodca: Lahoz – Devís, del Palomar (ESP).

Londýnčanom sa vyplatilo rozhodnutie vymeniť zhruba v polovici sezóny Franka Lamparda a príchod nemeckého trénera Thomasa Tuchela. „The Blues“ sa pod jeho vedením herne výrazne zdvihli a napokon dokázali o bod pred Leicesterom vybojovať štvrtú priečku, znamenajúcu miestenku v ďalšej sezóne Ligy majstrov. S blížiacim sa záverom ročníka sa však ligová forma Chelsea zhoršila a z posledných troch ligových zápasov prehrala dva – doma s Arsenalom 0:1 a v poslednom kole na ihrisku Aston Villy 1:2. Medzitým ale doma zdolala Leicester 2:1, čo bolo rozhodujúce pre umiestnenie na 4. mieste.Výhra nad Leicesterom v lige bola pre Chelsea súčasne odplatou tomuto tímu za prehru vo finále FA Cupu. Doňho sa Chelsea dostala vďaka semifinálovej výhre nad Manchesterom City 1:0. Na rozdiel od City tak Chelsea nemá v tomto ročníku ešte žiadnu trofej a Liga majstrov je pre ňu poslednou šancou na jej zisk.Aj Chelsea zvládla základnú skupinu Ligy majstrov bez väčších problémov a body stratila len kvôli dvom domácim remízam so Sevillou a ruským Krasnodarom. Práve pred Sevillou svoju skupinu vyhrala so skóre 14:2 a výbornú obranu potvrdila i v osemfinále, kedy od aktuálneho lídra španielskej LaLigy Atlética Madrid neinkasovala ani jeden gól. Vo štvrťfinále jej Porto v odvete pripravilo prvú porážku v tomto ročníku Ligy majstrov, v prvom zápase doma ale prehralo s Chelsea 0:2 a jediný gól portugalského klubu v odvete na Stamford Bridge tak na postup nestačil. V semifinále si Chelsea poradila i s druhým madridským veľkoklubom a po remíze 1:1 v prvom zápase postúpila do finále vďaka domácej výhre 2:0 v odvete proti Realu Madrid. Pre Chelsea je táto účasť vo finále treťou. V roku 2008 prehrala v Moskve taktiež v čisto anglickom finále s Manchesterom United 1:2 po penaltách, naopak v roku 2012 získala v mníchovskom finále svoju zatiaľ jedinú „ušatú trofej“ vďaka výhre 2:1 po penaltách nad domácim Bayernom Mníchov.– Sevilla 0:0Krasnodar –0:4– Rennes 3:0Rennes –1:2Sevilla –0:4– Krasnodar 1:1Atlético Madrid –0:1– Atlético Madrid 2:0Porto –0:2– Porto 0:1Real Madrid –1:1– Real Madrid 2:0

„The Citizens“ si už s predstihom vybojovali tretí titul za posledné štyri roky a po roku zosadili z anglického trónu Liverpool. Forma Manchesteru City v závere sezóny však bola, zrejme i kvôli príprave na toto finále, pomerne rozpačitá, City totiž z posledných siedmich ligových zápasov prehralo tri, a to i vrátane domáceho zápasu proti dnešnému súperovi Chelsea (1:2). V poslednom zápase však oslávilo titul skutočne majstrovským výkonom a doma nadelilo debakel 5:0 Evertonu.Okrem výhry v anglickej Premier League vyhral Manchester City i Ligový pohár vďaka finálovému víťazstvu nad Tottenhamom (1:0). Tretiu domácu trofej – FA Cup – ale získať nedokázal, keď ho v semifinále zastavila práve Chelsea (0:1).„The Citizens“ s prehľadom zvládli svoju základnú skupinu, keď vyhrali zo šiestich zápasov proti Portu, Olympiakosu a Marseille päť a len na ihrisku Porta remizovali (0:0). V týchto šiestich zápasoch navyše inkasovali jediný gól. Vo vyraďovacej časti si následne poradili s dvomi nemeckými súpermi, ktorých porazili vo všetkých zápasoch. V osemfinále vyhrali dvakrát 2:0 nad Mönchengladbachom a vo štvrťfinále vyradili dvomi výhrami 2:1 Dortmund. Rovnakým spôsobom zvládli i semifinále proti Parížu Saint-Germain, ktoré vyradili výhrami 2:1 vonku a 2:0 doma. Do svojho historicky prvého finále Ligy majstrov tak Manchester City postúpil s bilanciou 11 výhier – 1 remíza – 0 prehier.– Porto 3:1Marseille –0:3– Olympiakos 3:0Olympiakos –0:1Porto –0:0– Marseille 3:0Mönchengladbach –0:2– Mönchengladbach 2:0– Dortmund 2:1Dortmund –1:2PSG –1:2– PSG 2:0- Ilkay Gündoğan (zranenie stehna)