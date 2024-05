Prečo odmietol súboj s Čepom? Peňáz reaguje na zrušený zápas v Edene

Tá podmienka bola, že chcem zápasiť o dočasný titul šampióna a na tom som trval. Túto ponuku dostal náhradník Vlasto Čepo, ktorý ale o dočasný titul zápasiť nechcel. On chcel zápasiť iba tri kolá po päť minút," uviedol Peňáz.

„Zdravím priatelia, asi ste už všetci zaregistrovali informáciu ohľadne môjho zápasu a ohľadom toho, že sa Patrik Kincl zranil. Ja sám za seba môžem povedať, že keď som sa to dozvedel, tak som mal len jednu podmienku.

Peňáz na sociálnych sieťach ozrejmil, prečo do zápasu nakoniec nenastúpi.

Český bojovník tak žiadal organizáciu, aby mu zohnala iného protivníka, čo sa však nepodarilo.

"Ja som tlačil na Oktagon, aby mi našli iného súpera, ktorý by so mnou o dočasný titul zápasil, rovnako ako to urobili v decembri.