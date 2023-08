Stoch sa vrátil do reprezentácie. Chce pocestovať na majstrovstvá sveta

Tréner reprezentácie Slovenska v malom futbale Branislav Škorec bude musieť v septembri nahlásiť nomináciu na svetový šampionát a Stoch verí, že si znovu oblečenie dres s dvojkrížom na hrudi.

„Sú to Majstrovstvá sveta, motivácia je veľká a ja by som bol veľmi rád, keby si na nich znovu môžem zahrať. Budem robiť všetko pre to, aby som sa do nominácie prebojoval," doplnil.

Prvýkrát si zahral súťažne mlaý futbal na Niké Winter Cupe v Korni vo februári 2023. Nastúpil v drese nitrianskych Pivkárov.