ONLINE: Malmö FF - Zenit Petrohrad (Liga majstrov)

Předchozí vzájemný zápas: 2. kolo Ligy mistrů skupiny H: FK Zenit Petrohrad – Malmö FF 4:0 Branky: 9. Claudinho (Santos), 49. Kuzjajev (Rakyckyj), 80. Suťormin (Rakyckyj), 90+4. Wendel (Azmún) Karty: 30. Rakip (MLM), 86. Brorsson (MLM) 53. Ahmedhodžić (MLM) Držení míče: 56 % : 44 %. Střely na branku: 9:3. Střely mimo: 7:6. Rohy: 10:0. Ofsajdy: 0:0. Fauly: 11:8. FK Zenit Petrohrad: Kricjuk – Barrios, Čisťakov, Rakyckyj – Suťormin (84. Kravcov), Kuzjajev (75. Azmún), Wendel, Santos (84. Krugovoj) – Malcom, Dzjuba (C) (84. Mostovoj), Claudinho (75. Jerochin). Malmö FF: Dahlin – Larsson, Ahmedhodžić, Nielsen, Brorsson (87. Eile) – Berget, Innocent (62. Peña), Christiansen (C), Rakip (56. M. Olsson) – Birmančević (88. Nalić), Čolak (62. Abubakari).

FK Zenit Petrohrad: Ruský velkoklub jistě pamatuje na úspěšnější ročníky Ligy mistrů. Letos v konkurenci Juventusu a Chelsea značně zaostává, když získal právě jen zmiňované tři body za domácí výhru 4:0 proti Malmö. Skóre z dalších tří zápasů má ale 2:6 při zisku nula bodů. Jarní část play-off Ligy mistrů, do které se Zenit dostal naposled v sezoně 2015/2016, se tak ruskému týmu značně vzdaluje, neboť na druhou Chelsea ztrácí 6 bodů, i když poslední zápas hraje právě s Blues doma.

