Švajčiarka to pretaktizovala. Víťazka sa sústredila na super-G, napokon má glóbus v zjazde

„Dnes to Švajčiarka pretaktizovala,“ zhrnul v štúdiu ČT Sport bývalý lyžiar Borek Zakouřil.

Znamenalo to, že pri víťazstve jej najväčšej rivalky by líderke stačilo siedme miesto.

„Lara môže ísť uvoľnenejšie, pretože rozdiely nie sú minimálne. Mala by iné pocity, ak by sa v pretekoch jednoznačne rozhodovalo. Každá z lyžiarok je však uvoľnená. Atmosféra vo finále Svetového pohára je výborná,“ pritakala v štúdiu RTVS Veronika Zuzulová.

„Dá sa očakávať, že Lara pôjde tak, aby svoju jazdu bezpečne došla do cieľa. Nemusí riskovať, má pohodlný náskok. Myslím, že nepôjde na víťazstvo,“ reagoval Zakouřil.

„Dnes dám do toho všetko. Cítim sa dobre pripravená, ale chce to súhru okolností. Bohužiaľ, preteky nemám vo svojich rukách,“ uviedla Venierová pre Eurosport.

„Bola možnosť ísť skôr a pretekárky by už mohli byť v cieli. Otázkou sú však medzinárodné prenosy a ďalšie súvislosti,“ zamýšľal sa Zakouřil.

Štart pretekov dokonca museli posunúť približne o pätnásť minút, pretože fúkal vietor a organizátori potrebovali poriadne upevniť niektoré z bránok. Po odjazdení dvoch pretekárok sa zranil jeden z členov technickej čaty, ktorý čakal na transport mimo zjazdovky.

„Tento čas môže poobede ešte chýbať,“ varovali komentátori.

Obrovské emócie

Ako prvá z najväčších ašpirantiek prišla do cieľa Venierová. „Musí zúročiť všetko, čo o tejto zjazdovke vie. Mala by ísť jazdu na hrane, aby mala šancu na boj o malý glóbus,“ komentoval Zakouřil.

Rakúska lyžiarka šla najmä v druhej polovici trate vynikajúco a cieľ preťala na priebežnom druhom mieste. To by jej zaistilo malý glóbus iba v prípade, ak by Gutová-Behramiová nebodovala.