Veľká radosť v Rakúsku. Gutovej-Behramiovej vyfúkla malý glóbus domáca zjazdárka

Hütterová bojovala o malú guľu predovšetkým so Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou, ktorá pred záverečnou súťažou viedla priebežnú klasifikáciu disciplíny a robila si zálusk na štvrtú trofej v tejto sezóne.

Obsadila však až nebodované 17. miesto so stratou 1,89 sekundy a v konečnom sezónnom poradí sa prepadla na druhú priečku.

Finálový zjazd žien odštartoval s oneskorením, keďže pred pretekmi začalo fúkať a jury čakala, ako sa vyvinie situácia. Po odjazdení dvoch pretekárok súťaž opäť prerušili, ale počasie sa už potom umúdrilo.

Dlho viedla Rakúšanka Christine Agerová, na trať vyrazila ako druhá. No s dvanástkou ju napokon predstihla Hütterová a potom aj so štartovým číslom 18 Štuhecová a so 17-kou Delagová.

Svoj posledný zjazd v kariére absolvovala Nórka Ragnhild Mowinckelová, ktorá sa rozlúčila 20. miestom. V cieli je aplaudovali nielen diváci, ale aj ostatné pretekárky.