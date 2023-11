Vlhová si prispôsobila letenky podľa zápasu Slafkovského. Šnúru v zámorí zakončí hokejom

SP v Killingtone: Sobota 25. novembra Obrovský slalom - 1. kolo 16:00, 2. kolo 19:00 Nedeľa 26. novembra Slalom - 1. kolo 16:00, 2. kolo 19:00

Do zámoria cestovala s tímom po niekoľkých dňoch voľna. V utorok leteli do Montrealu a v stredu pricestovali do štátu Vermont, kde sa stredisko nachádza. Časový posun je šesť hodín.

„Snažím sa udržiavať v európskom časovom pásme. Znamená to, že idem skôr spať a skôr vstávam. Postupne sa však preorientujem na miestny čas,“ prezradila. Levi hodila za hlavu Vlhová ukázala v úvodných slalomových pretekoch v Levi, že je vo výbornej forme. „Bude veľmi náročné s ňou v tejto sezóne zvádzať súboje,“ vzdala jej hold súperka Mikaela Shiffrinová. Slovenka si mohla za polárnym kruhom pripísať dve víťazstvá, ale nešťastný špicar v druhom kole ju o ďalšie prvenstvo obral. „Už na to vôbec nemyslím. Treba to hodiť za hlavu hneď v ten deň. Bolo to pre mňa trošku ťažšie, ale už je to za nami. Pozitívne na tom je, že lyžujem skvelo. Mám obrovské sebavedomie. Verím si v každom oblúku a v každej situácii, ktorú robím.

Petra Vlhová oslavuje so sobíkom triumf v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien vo fínskom Levi. (Autor: TASR/AP)

Levi síce ukázalo, že lyžujem veľmi dobre, ale v športe sa môže stať čokoľvek. Každé preteky sú iné a takisto i každý kopec. V Killingtone to môže byť opäť úplne inak. Robíme všetko pre to, aby sme boli rýchli. Nevypláca sa ísť na istotu. Mám skúsenosti a nedokážem to. Aj keby som mala po prvom kole náskok dve sekundy, tak idem naplno. Som na takom leveli lyžovania, že nie je priestor na žiadnu istotu. Šport je nádherný a krásny, ale zároveň vie byť bolestivý. Nič nemám zadarmo,“ vrátila sa myšlienkami späť do Fínska.

Rodáčka z Liptovského Mikuláša ostala po pretekoch v Levi ďalšie tri dni a využila výborné podmienky na tréning. Po návrate na Slovensko ju čakalo niekoľko dní voľna. „Snažila som sa čo najviac oddychovať. Chcela som byť s mojimi najbližšími a mala som nejaké tréningy. Veľa som nestihla. Pre mňa je vždy skvelé, keď môžem byť doma,“ uviedla. Najvyššie ciele Vlhová vyhrala vo svojej kariére v sedemnástich strediskách SP, ale prvenstvo v Killingtone jej uniká. Štyrikrát tu bola štvrtá, vždy za Mikaelou Shiffrinovou.

Umiestnenie Vlhovej v Killingtone Obrovský slalom 2016 – 13. miesto

2017 – 10. miesto

2018 – 7. miesto

2019 – 6. miesto

2022 – 4. miesto Slalom 2016 – 5. miesto

2017 – 2. miesto

2018 – 2. miesto

2019 – 2. miesto

2021 – 2. miesto

2022 – 4. miesto

Američanka tu mala doposiaľ vynikajúcu bilanciu. Päť štartov premenila na päť víťazstiev. Prvýkrát nevyhrala až vlani, keď sa z prvenstva tešila dvojica Wendy Holdenerová a Anna Swenová Larssonová. Vlhová skončila štvrtá. „Každý rok si vravím, že tentokrát to vyjde. Každý rok som nastavená na to, že chcem zvíťaziť. Je to jedno, či je to Killington alebo iné stredisko. Rovnako to mám i tento rok. Je to tu však špecifické, pretože som tu bola štyrikrát druhá za Mikaelou. Budem sa snažiť to tento rok prekonať. Moje ciele sú najvyššie. Cítim sa dobre v obrovskom slalome aj v slalome,“ prezradila. Zjazdovka Superstar patrí k náročnejším na okruhu Svetového pohára. „Na začiatku síce nie je zjazdovka veľmi strmá, ale druhá polovica slalomu postupne padá prudšie nadol. Je to podobné, ako slalom v Kranjskej Gore. Ak bude trať ľadová, tak tu majú šancu iba najlepšie slalomárky,“ uviedol tréner Pavel Šťastný, ktorý pracuje v miestnej akadémii.

Niektorým lyžiarkam môže robiť problémy aj kvalita snehovej podložky. Sneh na východnom pobreží USA je agresívnejší ako v Európe. „Sneh je iný, ale v tejto častí USA nie je tak suchý ako napríklad v Colorade. Nie je to tak citeľné. Každý rok sú podmienky odlišné, veľakrát neboli ideálne a bol to boj. Môžeme očakávať všetko, pretože počasie sa rýchlo mení,“ priznala Vlhová. Zakončenie na hokeji Slovenskú reprezentantku čaká kombinácia dvoch pretekov – obrovský slalom a slalom. „Pre mňa je najlepšie, ak by boli iba jedny preteky. Moje telo to lepšie zvláda. Keď je to takto za sebou, tak mi je to jedno, či je to obrovský slalom a slalom alebo naopak. Možno trošku náročnejšia je kombinácia slalom – slalom, pretože je to viac vyčerpávajúce,“ vysvetlila.

V obrovskom slalome sa Vlhová pokúsi nadviazať na výkon z úvodných pretekov v Söldene, kde obsadila tretie miesto. Naviac, v tom čase bola po chorobe a pódiové umiestnenie všetkých milo prekvapilo. „Už vtedy som sa cítila skvelo. Som prekvapená, že som necítila chorobu, ktorú som prekonala. Verím, že cez víkend môžeme očakávať to isté ako v rakúskom stredisku. Snažíme sa, aby sme preniesli to, čo robíme v slalome aj do obrovského slalomu. Stále to však nie je takej úrovni ako pri slalome. Chcela by som, aby to tak bolo, ale nie je to ľahké,“ uviedla.