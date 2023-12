Vlhová bola bez života a energie. Cítiť, že ju niečo trápi. Nie je robot, reagovala expertka

Vlani v Semmeringu však dokázala vyhrať všetky tri preteky, ktoré sa v stredisku uskutočnili.

Experti strácali reč Vlhová už vo štvrtkovom obrovskom slalome naznačila, že jej podmienky v Lienzi nesvedčia.

„Cítila som sa, akoby som nemala nabrúsené lyže, nevedela som nič urobiť, ani oblúk,“ reagovala po siedmom mieste. V podobnom duchu vyštartovala aj v prvom kole slalomu. VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v 1. kole slalomu v Lienzi 2023

„Čakáme, že po nevydarenom obrovskom slalome Patra Vlhová v slalome exploduje," vravel Tobias Barnerssoi na nemeckej ARD. Pri komentovaní jej jazdy však na chvíľu stratil reč. „V hornej časti trate sa vôbec nedostala k svojej jazde. Tréneri spomínali, že tam je svah ľadový ako včera a nižšie sa to zmení. Tam už našla rytmus, ale vo vrchnej časti nabrala vysokú stratu. Ťažký koniec roka pre Petru Vlhovú. V Levi viedla s veľkým náskokom, aj na druhý deň, kým nevypadla, v Courcheveli, zvádzala napínavý súboj so Shiffrinovou, ale tu výrazne stráca."

„Bola som prekvapená už z toho, ako vyštartovala. Chýbal jej život a agresivita. Po štarte je hneď nájazd do roviny. Keď pretekárka vyštartuje s nízkou intenzitou, časy sú, aké sú. Mala som pocit, akoby silno zaberala v niektorých bránach a to ju viac brzdilo. Chýbala mi vláčnosť a agresivita. Neurobila žiadnu chybu, ale rytmus sa s ňou viezol od štartu do cieľa,“ komentovala pre RTVS Veronika Velez-Zuzulová. Neposlušné lyže Slovenka štartovala s číslom tri a v cieli sa zaradila s výraznou stratou za Annu Swennovú Larssonovú. Švédka držala po prvom kole tretiu priečku. „Sekunda straty na zranenú Annu Swenn-Larssonovú? To je prekvapenie," reagovala po jej dojazde spolukomentátorka rakúskej ORF Nicole Hospová. „Niektoré oblúky mala dobré, iné zasa nie," dodala bývalá špecialistka na točivé disciplíny. S komentátorom Ernstom Hausleitnerom špekulovali, či za jej slabší výsledok môže opäť výber materiálu.

Petra Vlhová počas slalomu v Lienzi 2023. (Autor: TASR)

„Zdá sa mi, že je to podobné ako v obrovskom slalome a Vlhovej nefunguje materiál. Slovenka drží tradične vysokú stopu a to sa jej dnes nepodarilo,“ špekuloval komentátor Eurosportu Dominik Kárnik.

„Aj ona mala na začiatku problémy ako Leona Popovič,“ uviedol komentátor Eurosportu Matt Chilton. „Vyzerá akoby v prvej bráne sneh iba testovala a príliš netlačila. V strednej sekcii opäť našla svoj rytmus, ale strata je na Vlhovú naozaj veľká,“ doplnila bývalá britská lyžiarka Emma Carricková-Anderssonová. Obaja sa zhodli, že pred druhým kolom čaká celý tím veľká debata. Krásna a čistá jazda Excelentnú jazdu predviedla Shiffrinová, ktorá mala v cieli obrovský náskok na svoju krajanku Paulu Moltzanovú. „Mikaela šla výborne. Tiež mala prvý medzičas pomalší, ale potom pridávala plyn a zrýchľovala. Potrebovala chytiť správny rytmus v prvých bránach a postupne pridávala agresivitu. Šla čisto a výborne,“ zhodnotila Velez-Zuzulová.

„Perfektná práca. Fantasticky získala rýchlosť do rozhodujúcej trojbrány. Bola schopná v nájazde udržať výšku stopy a pretlačila panvu dopredu. Z toho buduje rýchlosť po celej rovinatej časti. Držala tempo a fantastickú stopu. Energiu prenášala z oblúku do oblúku a vychádzalo jej časovanie,“ reagovala česká expertka Eurosportu Eva Kurfürstová. Shiffrinová pre americké média prezradila, že získať double v Lienzi je jej cieľ, aby odskočila v celkovom hodnotení od súperiek.

Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR)

„Bolo to naozaj dobré. Ráno som sa cítila veľmi silná. Som šťastná aj za Paulu. Videla som ju lyžovať v prvých piatich oblúkoch a šla výborne. Myslela som si, že bude vysoko,“ uviedla po prvej jazde Američanka pre RTVS. Posun nebol veľký Vlhová po prvom kole obsadila desiate miesto so stratou 2,41 sekundy na líderku. Ani druhá jazda nebola v jej podaní presvedčivá.

„Hneď v druhej bráne bolo mierne zaváhanie, keď ju mierne hodilo nižšie v stope a stratila zo svojho náskoku. Je to vybojovaná jazda. Neviem, či tento povrch nie je na ňu veľmi mäkký. Nie je to typický útok na vedúce priečky. Nejde ani ťažiskom dopredu hneď od začiatku oblúku. V cieli sa opäť chytala za stehna, možno nie je stopercentne fit,“ komentovala Kurfürstová. VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v 2. kole slalomu v Lienzi 2023

Nakoniec jej výkon stačil na posun o päť miest. Vlhová skončila piata. „Nemám čo povedať, nebol to Petrin najlepší deň. Musíme to akceptovať. Niekedy sú dni ako tieto, nemáme odpovede. Pred dvoma dňami sme boli na vrchole, no dámy majú niekedy takéto dni. Je to realita. Telo dnes nespolupracovalo ideálne. Ak nie ste na tejto svetovej úrovni fit, nie je to nikdy dobré,“ reagoval tréner Mauro Pini pre RTVS.

Slovenka stratila na víťazku 3,24 sekundy. „Mne osobne je Petry ľúto. Bolo na nej cítiť, že nenašla cestu k tomu, aby to bola naozaj ona. Nemôžeme povedať, že by nechcela, boli lepšie aj horšie pasáže. Nepodarilo sa jej dať všetko dokopy. Po príjazde do cieľa bolo cítiť, že ju niečo trápi. Aj takéto dni sú. Je športovec, nie robot. Musíme to akceptovať a držať jej palce, aby na to všetko zabudla a aby rok 2024 bol oveľa lepší,“ prízvukovala Velez-Zuzulová.

Absolútna dominancia Shiffrinovej na víťazstvo stačila profesorská jazda. Od začiatku však chytila rytmus a perfektne časovala oblúky. Američanka nenechala nič na náhodu a zdevastovala súperky. „Bolo to dnes veľmi dobré. Moje načasovanie oblúkov bolo perfektné. Ja a moje lyžovanie sme boli v jednom, tak som sa dnes cítila. Dnes som cítila, že sa nemám držať a ísť do toho. Pre všetky dievčatá je možné vyhrať, je tam veľmi tenká čiara medzi vypadnutím a výhrou.

Využila som všetky skúsenosti a všetko, čo som sa naučila. Počas Vianoc sme veľa trénovali a pripravili sa na tieto preteky tak, ako sme mali. Nestáva sa často takéto víťazstvo,“ komentovala Shiffrinová. Druhá Lena Dürrová stratila 2,34 sekundy. Tretia skončila Michelle Gisinová.

„Som veľmi šťastná, je to neuveriteľné, že je to v slalome. Je to môj základ, odtiaľ som vyšla. Je to prvé pódium po veľmi dlhom čase, špeciálne v Lienzi to má veľa emócii,“ uviedla Gisinová pre RTVS. Nový rok, nové preteky Najbližšie sa Vlhová predstaví v Kranjskej Gore počas prvého januárového víkendu. Na programe je opäť obrovský slalom a slalom. Tím okolo slovenskej lyžiarky má pred sebou novú úlohu. „Musíme sa vrátiť k dobrému pocitu,“ prezradil Pini.