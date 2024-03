Dlho som nebola tak nervózna, reagovala Gutová-Behramiová po úspešných pretekoch

„Všetko je otvorené a možné. Videli sme to aj v sobotu pri Marcovi Odermattovi, ktorý nečakane vypadol. Súboj môže byť ešte otvorený. Je dôležité, ako si to pretekárky postrážia,“ uviedla Zuzulová.

„Svah vyzerá jednoduchý, ale nie je jednoduché ísť na ňom rýchlo. Uvidíme, čo sa stane. Dúfam, že sa mi to podarí a užijem si to. Stále mám rovnaký postoj a chcem útočiť na víťazstvo. Chcem byť dobrá v oboch kolách,“ povedala pre FIS talianska lyžiarka.

„Lara nepotrebuje vysoké umiestnenie, ale nie je to pretekárka, ktorá by chcela iba zísť do cieľa. Nepredviedla čistú jazdu, ako ju poznáme. Strata je veľmi veľká.

Na štarte totiž stálo ešte sedem pretekárok, ktoré by ju už nemohli odsunúť z potrebných bodov. Nakoniec z toho bolo desiate miesto.

„Mala to pod kontrolou. Nebola to síce jazda na istotu, ale s rozumom prišla do cieľa. Dnes jej cieľom bolo to, čo ukázala,“ reagovala Zuzulová.

„Je to neuveriteľné. Obrovský slalom bol pre mňa vždy dôležitý a veľmi som ho chcela vyhrať. Dlho sa mi nestalo, aby som bola tak veľmi nervózna. Dnes to nebolo ono, zle som spala.

V prvom kole som nešla dobre a v druhom som šla na istotu, na to čo som potrebovala. Bolo mi jedno či skončím prvá alebo nie,“ povedala pre FIS tridsaťdvaročná Švajčiarka.