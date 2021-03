Po ťažkej zlomenine skončil. Zomrel víťaz Československého pohára

Pre Ľudovíta Žitnára, rodáka z obce Drienovec, ležiacej 30 kilometrov západne od Košíc, bolo už dosť dobrým dôvodom k spokojnosti to, že hral za Moldavu nad Bodvou.

Možno si však predsa len niekedy pomyslel, čo keby tak nasledoval svojich predchodcov z tohto mesta, ktorí to dotiahli do najvyššej súťaže, či už to boli Tóth, Kozman, Pecze a ďalší.