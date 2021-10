Skvělá zpráva pro slovenského zápasníka! Duel Landwehr vs. Klein se přesouvá na hlavní kartu , bude ji dokonce otevírat. Lajoš se tak může přihlásit o nové fanoušky. Původně měly tyto dvě pérové váhy nastoupit v třetím utkání „prelims“. Slováka tak uvidíme v akci až kolem jedné hodiny ranní. Naopak se nedočkáme duelu střední divize, kdy měl Julian Marquez vyzvat Jordana Wrighta. Druhý jmenovaný nenastoupí do zápasu z blíže neurčených zdravotních důvodů, které však nemají žádnou souvislost s koronavirem. Marquez sice úspěšně navážil, ale náhradníka nedostane.

