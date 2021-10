Zmeny a náročná príprava v Amerike. Klein zabojuje o druhú výhru v UFC

História sa prepisovala až na jeseň minulého roku. Na podujatí UFC 253 v Abú Zabí nastúpil Ľudovít Klein do zápasu ako náhradník na posledného chvíľu.

„Lajoško schudol trinásť kíl, ďalej ho už nepustilo telo, aby viac schudol. Urobili sme chybu, priznali sme to a aj sme za to zaplatili.

Do situácie sa rozhodol neskôr vložiť Kleinov tréner a legenda slovenského MMA Attila Végh, ktorý všetko vysvetlil a vyzval Youngov tím na odvetný súboj.

Adesanya zašiel dokonca až tak ďaleko, keď tvrdil, že by si prial, aby talentovaného zástupcu trnavského Spartakus Fight Gym po nenavážení vyhodili z UFC.

Mladý Slovák prevážil o 1,8 kila, no jeho výkon v klietke to nepoznamenalo. Younga jednoznačne prešiel v priebehu sedemdesiatich šiestich sekúnd. Protivník padol na knokaut po skvelej kombinácii úderov.

Všetko do seba začalo zapadať, keď Klein zverejnil správu o podpísaní kontraktu na zápas, ktorý sa má uskutočniť 8. mája.

Druhé vystúpenie v UFC sa pre Kleina rodilo o poznanie náročnejšie, než to prvé. Vedenie organizácie dlho prekladalo jeho ďalší duel.

Sága okolo ďalšieho zápasu slovenského bojovníka sa skončila v apríli. Po dlhých mesiacoch čakania sa Klein dočkal duelu. Súperom mu bol Michael Trizano, víťaz 27. série šou The Ultimate Fighter.

Topuria tvrdil, že o zápas s Kleinom nemal záujem kvôli rebríčkovému postaveniu. Podľa všetkého to teda malo byť tak, že obom bojovníkom bol ponúknutý spoločný súboj, ale iba jeden ho prijal.

Mierne kontroverzie okolo výsledku okomentoval Klein nasledovne: „Od začiatku som sa nedržal pripravenej taktiky, ale pristúpil som na hru súpera, čo ma na konci stálo víťazstvo.

Aj keď veľa z vás mi písalo o tom, že som to mal vyhrať ja, že ma okradli, tak len chcem povedať, že si to vôbec nemyslím. Ak by som ten zápas mal vyhrať, tak na konci duelu zdvihnú ruku mne, nie jemu.“

Nemenej smutnou správou pre Kleina mohlo byť zistenie, že si v spomínanom zápase zlomil palec na nohe. Zranenie si nakoniec vyžiadalo operačný zákrok.

Kemp v Amerike

Klein sa ešte len zotavoval po zlomenine palca, keď svetlo sveta uzrela správa o jeho treťom súboji v UFC. Súperom mal byť bývalý šampión známej ruskej organizácie M-1 Global Nateom Landwehr.

Landwehr stál zhodou okolností za vstupom Kleina do UFC v septembri 2020. Mal to byť práve americký bojovník, kto si mal pôvodne zmerať sily so Shaneom Youngom, avšak na poslednú chvíľu musel pre zranenie zo súboja vycúvať.