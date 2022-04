Trápili ho choroby a zranenie. Známy futbalový elektrikár je späť

„Keď dám hneď z prvej šance gól, rozbehne sa to. Našťastie mi to padlo už v tretej minúte a potom to išlo,“ spokojne po zápase vravel kanonier OFK Trebatice Ľuboš Miklovič.

„O to bola moja úloha jednoduchšia. Od spoluhráčov som dostával výborné lopty, preto je to hlavne ich zásluha,“ skromne dodal.

Je to pre mňa veľmi dôležité, pretože na jeseň som veľa zápasov vynechal. Raz ma trápila choroba, potom to bolo zranenie členka. Bral som antibiotiká, preto som rád, že som konečne fit,“ prezradil Miklovič.

Po gólovom uragáne mu ľudia vraveli, aby sa presunul do vyššej súťaže. On sa však v Trebaticiach cíti dobre.

„Teraz sa v prvom rade sústredím na to, aby som bol zdravý. Hoci to tak po piatich góloch nevyzerá, chcem sa dostať do lepšej fyzickej formy. Mal som koronavírus, preto nemám najlepšiu kondíciu. Verím však, že vďaka poctivým tréningom to bude len lepšie,“ zaprial si kanonier Trebatíc, ktorých kapitánom je futsalový reprezentant Martin Směřička.