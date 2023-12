Nečakali, že budú v tejto situácii. Fíni zviedli s Lotyšskom súboj o všetko

MS v hokeji U20 2024

GÖTEBORG. Fínski hokejisti vyhrali svoj prvý zápas na MS v hokeji hráčov do 20 rokov, ktoré sa konajú vo švédskom Göteborgu.

S juniorskou reprezentáciou Lotyšska si poradili 4:0. Lotyši tak majú veľmi malú šancu na to, aby postúpili do play-off MS, bojovať by mali o záchranu proti poslednému tímu B-skupiny.