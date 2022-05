Klopp sa dotiahol na Fergusona, stále sníva o quadruple. Je to šialené, vraví

"Quadruple. Je skvelé, že o ňom vôbec môžeme hovoriť. Je to šialené. Bude to však neuveriteľne ťažké," vyhlásil Klopp, ktorého zverenci sa v utorok predstavia v lige v Southamptone. Na City čaká už v nedeľu súboj na pôde West Hamu.

"Táto trofej patrí celému klubu, je to pre nás obrovský úspech. Podľa výkonu ste videli, čo táto trofej pre hráčov znamená. Bol to už zápas číslo 60 v náročnej sezóne a ukázať v tejto fáze takýto futbal je absolútne neuveriteľné. Chelsea si rovnako zaslúžila trofej, ale vyhrať môže iba jeden. Penalty sú lotéria a my sme to zvládli."

Liverpoool sa dotiahol na Chelsea

Chelsea je prvý tím v histórii, ktorý prehral tri za sebou idúce finále Pohára FA. V roku 2019 podľahla v súboji o trofej Arsenalu 1:2, vlani Leicesteru 0:1.