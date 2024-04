Coventry bolo blízko k famóznemu obratu, Manchester United zachránil milimetrový ofsajd

Ešte 20 minút pred koncom prehrával outsider v semifinále s Manchestrom United 0:3, no duel dokázal dostať do predĺženia, na konci ktorého mu VAR neuznal víťazný gól po "milimetrovom" ofsajde.

Ten Hag: Toto nie je hanba, je to úspech

"Tentoraz nám to prešlo," vydýchol si po dráme tréner Erik ten Hag, ktorého zverenci v tejto sezóne už viackrát za priaznivého stavu zlyhali a stratili "vyhratý" zápas.

V nedeľu sa tomu aj so šťastím vyhli, hoci v predĺžení boli na pokraji vyradenia.

"Vidím chyby, ktoré robíme, nedá sa ich poprieť. Ale po takomto výsledku nemôžeme hovoriť o hanbe, pretože postup je pre nás obrovský úspech.

Dostali sme sa do finále dvakrát za dve sezóny, v predchádzajúcich 20 rokoch to United dokázal spolu iba päťkrát. Takže toto nie je hanba, je to úspech," zdôraznil kouč pre AFP.

"Ale je jasné, že keď v zápase takto dominujeme a vedieme 3:0, potom by sme to mali dotiahnuť bez problémov do konca.

Často dokážeme počas zápasu herne veľmi klesnúť a to nie je dobré. Ťažko sa to dá vysvetliť, musíme sa to naučiť zvládať.

Viackrát sme si už takto nechali ujsť víťazstvo, ale dnes nám to našťastie prešlo bez trestu."