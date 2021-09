Inter Miláno



Inter po deviatich rokoch preťal nadvládu Juventusu a získal taliansky titul. Následne stratil niekoľko opôr, za nemalé peniaze sa porúčali Achraf Hakimi a Romelu Lukaku, odišli tiež Ashley Young, João Mário či Radja Nainggolan. Nahradiť by ich mali Edin Džeko, Joaquín Correa alebo Denzel Dumfries. Nový ročník Serie A priniesol zatiaľ dve výhry a jednu remízu. Zo deviatich gólov sa po dvakrát trafili Argentínčania Lautaro Martínez a Joaquín Correa.



Real Madrid CF



"Biely balet" prišiel o piliere defenzívy, keďže odišli Sergio Ramos aj Raphael Varane a ukazuje sa, že v strede obrany je zatiaľ najväčšia slabiny mužstva Carla Ancelottiho. Napriek tomu je Real Madrid na prvom mieste La Ligy, trikrát vyhral a raz remizoval, celkovo strelil už trinásť gólov. Päť z nich Karim Benzema, vrátane nedeľného hattricku do siete Celty Vigo, proti ktorej debutoval aj Eduardo Camavinga, hneď sa gólovo presadil. Do Madridu dorazil ešte David Alaba.