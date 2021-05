Keď Ligu majstrov vyhrá barman, ktorému nechutia vlastné drinky

"Nechcel by som piť koktaily, ktoré som miešal na začiatku," priznal v rozhovore pre magazín Die Zeit.

V roku 2017 Thomas Tuchel šokoval, keď sa objavil na titulke tohto časopisu ako model. Je síce ekonóm, ale venuje sa inej vede. Rozoberá futbal do najmenšieho detailu.

„Zvládli sme to, páni. Neviem, čo povedať. Ako dieťa snívate o týchto zápasoch,“ vravel Tuchel pre BT Sport. Jeho tím bol nebezpečný, ale hlavne senzačne bránil.

„Keď sme vyhrávali 1:0, ani som nevedel, čo mám cítiť. Je neuveriteľné, že sa o to môžem podeliť so všetkými, so svojimi dcérami, s rodičmi,“ pokračoval Tuchel.

Ešte ako tréner Mainzu lietal do Španielska na stáže. Bol študentom Pepa Guardiolu, hltal myšlienky trénera Manchestru City.