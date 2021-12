Všetko je inak. Hudáček neposilní Slovan na Spenglerovom pohári, vracia sa do KHL

BRATISLAVA. Libor Hudáček si čoskoro oblečie nový dres. Nebude to však slovanistický, ako sa pôvodne javilo. Šikovný útočník totiž prestupuje do Dinama Minsk.

„Chcel by som sa poďakovať Liborovi za neoceniteľnú pomoc, ktorú nám poskytol v mesiacoch október a november. V posledných týždňoch nenachádzal dostatok priestoru na ľade a so šiestimi cudzincami v kádri mu nemôžeme zaručiť isté miesto v zostave. Vzhľadom na túto situáciu a jeho predpokladanú účasť na olympijských hrách sme spoločne usúdili, že najlepším riešením je jeho odchod. Vyhliadol si ho klub KHL, kde bude pokračovať v kariére,“ povedal generálny manažér klubu HC Lugano Hnat Domenichelli.

Skúsený útočník Hudáček tak namiesto účasti na Spenglerovom pohári odletí do Minsku, v ktorom sa stretne s reprezentačným kolegom, brankárom Patrikom Rybárom. Obaja minulý týždeň reprezentovali Slovensko na Švajčiarskom pohári.

Zmluva by mala byť zaregistrovaná na matrike KHL v najbližších hodinách. V Diname Minsk by mal odchovanec Spišskej Novej Vsi pôsobiť do konca sezóny.

„Chcem poďakovať Luganu za čas, ktorý som tu strávil a prajem im len to najlepšie do budúcnosti. Dinamo Minsk vnímam ako európsky veľkoklub. Chcem mu dopomôcť do play off a úspechu v ňom. Zároveň je to pre mňa šanca ako byť v najlepšej športovej forme pred blížiacou sa olympiádou“, povedal Libor Hudáček pre Sportnet.

Tím z hlavného mesta Bieloruska je v tabuľke Západnej konferencie KHL na 9. mieste so ziskom 41 bodov, pričom ôsmy Nižnij Novgorod je lepší len o skóre.