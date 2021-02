Dva týždne v karanténe jej prospeli. Nezlenivela. V Austrálii Američanka prekvapila

MELBOURNE. Či sa tvrdé karanténne opatrenia podpísali na tenistoch na Australian Open? Na mnohých zrejme áno. Do druhého týždňa spomedzi hráčov, ktorí nemohli vyjsť z izby, postúpila iba jedna tenistka. Jennifer Bradyová však nielen, že ako jediná nevypadla v prvom týždni, ale dokonca dosiahla v Austrálii najväčší úspech kariéry. Zahrá si vo finále. "Veľa ľudí sa sťažovalo, ja som povedala, že sa sťažovať nebudem," hovorila pre akreditované médiá na Australian Open. "Sú aj horšie veci, ako byť štrnásť dní zavretá v izbe. Darilo sa mi aj trénovať. Izba v hoteli bola malá, ale mala som v nej všetko, čo som potrebovala na tréning," dodala.

V karanténe Netflix nesledovala Neskôr dokonca priznala, že tvrdá karanténa jej v niečom pomohla. "Psychicky som na tom nebola najlepšie. Trocha som sa fyzicky aj psychicky dala dokopy. Moja myseľ aj telo si aspoň oddýchli," vravela Bradyová. Američanka mala odlišný prístup ku karanténe ako väčšina hráčov. Mnohí tenisti v prísnej či menej prísnej karanténe pri otázkach, čo dva týždne v robili, začali vymenúvať seriály, ktoré videli prostredníctvom streamovacej služby Netflix.

"Pravidelne som si objednávala jedlo z donášky, mala som asi tri obľúbené reštaurácie. Jedla som viac menej to isté, mala som takú svoju rutinu. A na raňajky som jedávala ovsené vločky. Netflix som však nesledovala, viem, že keby som začala, tak neviem prestať a len by som sedela na gauči," hovorila pre akreditované médiá. "Veľa času som však trávila telefonátmi s ostatnými hráčmi v karanténe. Volávala som si so Sloane Stephensovou," dodala. Po dvoch týždňoch v karanténe sama neverila, že by sa mohla dostať až do finále.

"Nechce sa mi tomu uveriť, že práve ja som si vybojovala právo sedieť tu, lebo budem hrať finále," vravela pre akreditované médiá Američanka. "Keď sledujete grandslamové finále pozeráte sa na dvoch hráčov a hovoríte si: 'Wau, je to skvelé, oni sú vo finále.' Nepremýšľate však o tom, aké by to bolo, keby ste boli na ich mieste. Teraz sa karty obrátili a vo finále som ja," dodala Bradyová. Neverila, že bude úspešná Bradyová pritom nepatrí k hráčkam, ktoré by od detstva s určitosťou vedeli, že budú profesionálnymi tenistkami. Kariéru odštartovala ako univerzitná hráčka. Na svojom profile na pracovnej sociálnej sieti Linkedin uvádza, že dva roky študovala na Kalifornskej univerzite v Los Angeles. Američanka nemala príliš úspešnú juniorskú kariéru. Neskôr tiež priznala, že dôvodom, prečo šla na univerzitu, bolo, že sa necítila byť dosť dobrá, aby bola profesionálkou. "Keby mi niekto povedal, keď som v roku 2013 išla na univerzitu, že o sedem rokov budem v semifinále US Open, smiala by som sa na tom," citoval New York Times Bradyovú po postupe do semifinále US Open 2020.

"Necítila som sa byť na úrovni súperiť s najlepšími," dodala. "Ja som vlastne nevedela, čo by som iné robila. Robila som každý deň to isté, ale neužívala som si to. Tak som sa rozhodla, že pôjdem na univerzitu a potom si nájdem nejakú inú prácu," vravela počas Australian Open. Jej talent bol pritom podľa slov iných ľudí zjavný už od detstva. Jej otec pracoval v Evertovej akadémii, ktorej súčasťou bola aj víťazka osemnástich grandslamov Chris Evertová. V jeden večer zbadala sekretárka Johna Everta, ako vtedy desaťročná Jennifer hrá na kurte. Nebola však študentkou. "Neviem, kto to je, ale je naozaj dobrá. Skús sa s ňou zoznámiť," spomínal Evertovej brat podľa New York Times na slová sekretárky.

S Osakovou hrali pamätný zápas Vo finále si Bradyová zahrá proti Naomi Osakovej. Japonka už vyhrala tri grandslamy. V roku 2019 triumfovala aj na Australian Open. Pripísala si vtedy cennú dvojicu víťazstiev, keď najskôr v závere sezóny 2018 ovládla US Open a potom triumfovala v novej sezóne v Austrálii. Aj teraz prišla Osaková do Melbourne v pozícii aktuálnej šampiónky US Open. Pri svojom druhom triumfe v New Yorku v semifinále zdolala práve Bradyovú. Zápas, ktorý v troch setoch ovládla Osaková, označili mnohé športové portály ako za jeden z najlepších ženských zápasov roka.