Cimanovská sa na MS predstaví v troch disciplínach. Už ako reprezentantka Poľska

VARŠAVA. Bieloruská rodáčka Kryscina Cimanovská bude reprezentovať Poľsko na MS v atletike 2023 v troch disciplínach.

Poľská atletická federácia ju nominovala na šprint na 100 a 200 metrov a štafetu na 4x100 m. Šampionát je na programe od 19. do 27. augusta v Budapešti.

Cimanovská dostala povolenie od Svetovej atletiky (WA) súťažiť za Poľsko len v nedeľu. Dvadsaťšesťročná šprintérka odmietla počas OH v Tokiu nastúpiť na let späť do Bieloruska po tom, ako ju tamojšia federácia vylúčila z tímu.

Cimanovská totiž kritizovala trénerov za jej zaradenie do štafety na 4x400 metrov - disciplíny, v ktorej nikdy nesúťažila.